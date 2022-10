Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi indurerata pentru prietenii și familia lui Calin Doboș. Astazi, cei apropiați ''chirurgului vedetelor'' il conduc pe ultimul drum. La inmormantarea celebrului estetician au fost prezente și vedete foarte apropiate acestuia, care l-au condus pe ultimul drum alaturi de familia lui și celor apropiați.…

- Sute de oameni l-au condus, ieri, pe ultimul drum, pe Daniel Nicodim, șeful și sufletul cetei de urși din Asau, rapus de o boala necruțatoare, scrie unupetrotus.ro. „Tata Urs” isi va dormi somnul de veci in cimitirul Bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” din Asau. Cortegiul funerar a fost deschis de…

- Peste 500 de persoane au participat astazi (miercuri, 12 octombrie), la Topoloveni, la funeraliile, cu onoruri militare, ale generalului (chestor) Dan Valentin Fatuloiu, decedat subit la varsta de 66 de ani. Citește și: VIDEO. Intervenție chirurgicala in premiera naționala la Spitalul Județean de Urgența…

- Arhitectul Bogdan Constantin Adomniței, Bobi pentru familie și prieteni, a fost condus, miercuri, pe ultimul drum, slujba de inmormantare avand loc la Biserica Sf. Simion "Turnul Roșu" din cartierul Zamca al municipiului Suceava.Un om foarte cunoscut și apreciat in Suceava, Bogdan ...

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, acuza o incalcare a drepturilor sale, din cauza faptului ca președintele Curții de Apel București nu a trimis la ICCJ recursul in casație formulat de Piedone in urma cu 85 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sambata, in Calinești s-a produs o tragedie. Un baiat de doar 31 de a decedat intr-un accident auto. „Dragi tineri, feciori si fete din Calinesti si toti cei care l-ati cunoscut si pretuit pe Petrica Oanta ! Joi la ora 12 il vom conduce pe Perica pe ultimul drum, pe drumul intoarcerii in casa Tatalui…

- Clipe de durere pentru colonelul in rezerva Gheorghe Rusu, supraviețuitorul masacrului de la Bascov, care azi și-a condus pe ultimul drum soția, Gențiana, și pe micuța lor fiica, Silvia. Corpurile neinsuflețite și-au gasit odihna in cavoul mamei domnului colonel, cavou aflat in Cimitirul ”Sfantul Gheorghe”…

- Atletul italian Alberto Nonino a fost protagonistul unei intamplari stanjenitoare in timpul unei probe de la Campionatul Mondial de Atletism la categoria de varsta U20. Deranjat de faptul ca penisul ii iesea din sort in timpul alergarii, a incheiat intrecerea pe ultima pozitie.