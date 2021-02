Stiri pe aceeasi tema

- Nu mulți sunt cei care au avut ocazia sa o vada pe cea care l-a facut pe Codin Maticiuc sa se „lepede” de burlacie, deoarece iubita afaceristului este o fire mai discreta. Insa atunci cand „iese la lumina”... face senzație! Partenera fostului „crai de Dorobanți” a avut o apariție uluitoare pe strazile…

- Vali Barbulescu nu este deloc grijuliu cu sanatatea sa, insa atunci cand vine vorba de noua iubita, DJ-ul nu ezita sa fie dragastos in public. In centrul Capitalei, cei doi amorezi au fost surprinși in tandrețuri de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Tavi Clonda și Gabriela Cirstea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar acest lucru este vizibil din fotografiile lor de pe rețelele de socializare. Deși se iubesc foarte mult, cei doi nu s-au lasat niciodata fotografiați in astfel de ipostaze tandre.

- Roxana Ghița și Musty au fost surprinși in ipostaze tandre, telespectatorii intrebandu-se daca intre ei nu s-a nascut deja o idila. Totul s-a intamplat noaptea, iar in timpul unei discuții, cei doi s-au imbrațișat, fara sa mai țina cont de camerele de filmat. Lupta e grea la Survivor Romania, iar unii…

- Adrian Ilie nu a mai scapat de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, iar acum avem imagini de senzație cu fostul sportiv. Nu l-am surprins singur, ci in compania iubitei, pe care a rasfațat-o cu o plimbare cu noul bolid de lux. Recent, actualul afacerist a scos zeci…

- In timp ce pandemia ii pune bețe-n roate, Mugur Mihaescu a dat afacerile pe distacție! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul actor la un joc de golf pe timp de noapte, dupa ce a pus țara la cale la intalnirea cu un prieten.

- Gigi Becali, imaginile care urmeaza nu o sa-ți faca deloc bine! ”Prințesa” ta nu este tratata cum trebuie de ”Prințișorul din Dobroești”! Teodora, lasata de izbeliște de propriul soț! In ce ipostaze au fost surprinși cei doi? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au…