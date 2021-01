Stiri pe aceeasi tema

- Adio, copilarie! Fiul lui Florin Salam a devenit tatic cu acte-n regula! Dani Stoian și Mihaela, iubita lui, in calitate de ”mami și tati”! Unde au mers proaspeții parinți, dar mai ales, cum au incalcat legea? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei! Mihai Raduț, de la fotbalist celebru, la model pentru... geci! Jucatorul a facut ”ravagii” intr-un mall din Capitala, alaturi de soție și copil! Imagini de senzație suprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit ca are in plan sa se mute intr-o alta țara. Vedeta TV nu a parasit Romania pana acum pentru ca o ingrijește pe mama ei. Oana Roman vrea sa se mute din Romania. In ce țara va locui? „O sa ma mut. Dar deocamdata nu pot pentru ca trebuie sa am…

- Nici nu a inceput bine luna decembrie, caci, surpriza: avem parte de un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Fara sa o lungim prea mult, Iuliana Luciu s-a transformat in ”cadoul” de la Moș Craciun pentru Cristi Mitrea! ”Porumbeii”, sarut pasional și atingeri interzise intr-un restaurant de fițe din Capitala!…

- Dupa ce in urma cu doar cateva luni anunțau desparțirea, ZED și iubita lui, Noemi Demeter, sunt din nou impreuna. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins la ceas de seara intr-un restaurant de fițe din Capitala, insa pana acolo au mers cu noul bolid de lux al afaceristului!

- Delia, antrenament la miez de noapte intr-un parc din Capitala! Unde se pregatește sa plece vedeta, dar mai ales, alaturi de cine a fost surprinsa? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!