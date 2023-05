Stiri pe aceeasi tema

- Privesc adevarul ca masura a tuturor lucrurilor si adevarul ca dubla masura a acelorasi lucruri si, in timp ce privesc, imi frec mainile de bucurie, privind cum adevarurile mai mari si mai mici, cele existente si cele nonexistente, isi dau mainile pe sub masa si scot la lumina, mereu si mereu, alte…

- Andrew și Tristan Tate au avut parte de un nou proces in privința arestului la domiciliu, iar oamenii legii au decis sa ramana in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Decizia nu este una definitiva și poate fi contestata. Inainte de proces, Andrew Tate a postat un mesaj pe contul lui personal…

- „I-am spus surorii mai mici ca nu poate canta, iar acest lucru a marcat-o extrem de mult. A fost foarte puternic pentru ea, speram ca a uitat, dar ea a ținut minte. Mi-a parut foarte rau, dar mi-am dat seama ca nu mai pot schimba nimic”. Interpreta Dara a facut mai multe dezvaluiri despre relația cu…

- Simona Halep a transmis un nou mesaj, prin intermediul rețelelor sociale, dupa o lunga perioada de pauza. Fanii l-au interpretat intr-o nota optimista și au tras concluzia ca jucatoarea de tenis are informații ca va reveni curand pe teren, in competițiile oficiale. Simona Halep, un nou mesaj optimist,…

- „Dragii mei. Nu am solicitat intrarea in UCMR pentru vreo pensie, dat fiind faptul ca aceasta uniune nu acorda pensii, lucru pe care il știam. Am solicitat aceasta doar pentru a avea o recunoaștere formala de la breasla din care fac parte, datorita celor peste 100 de compoziții, declarate deja la UCMR,…

- Formația aradeana Ceitrei alcatuita din Ciprian Mateian (voce, chitara), Tiberiu Back (bass) și Sergiu Nadaban (tobe) a lansat recent un cover dupa piesa „Cantec“, din repertoriul regretatului muzician Valeriu Sterian, melodia aparand in varianta originala pe discul „Veac XX“ aparut in 1982. Formația…

- GIna Matache nu poate fi de acord cu relația pe care fiica ei, Oana Matache o are cu Radu Siffredi, astfel ca artista face o serie de dezvaluiri pe contul ei personal de Instagram. Gina Matache marturisea ca nu poate lua legatura cu fiica ei, astfel ca postarile le transmite pe internet. De aceasta…

- Alice Francis, solista nascuta in Timișoara este protagonista principala a unui inedit spectacol numit „The Firebirds Burlesque Show 2023“ care are parte de o serie de reprezentații in lunile februarie și martie in mai multe orașe din Germania. „Ma bucur mult pentru acest turneu și de faptul ca sunt…