- Pretuț Cristian Arapu a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața trista, dupa ce a trait cu un tata alcoolic și agresiv. Concurentul a facut marturisiri emoționante și a dezvaluit toate momentele ingrozitoare prin care a trecut, chiar și dupa ce parinții lui au decis sa se desparta.

- Adelina Toncean, in varsta de 42 de ani, este fondatoarea unui ONG, dar și o persoana care are o poveste de viața emoționanta. Concurenta i-a emoționat pe toți cei din platou atunci cand și-a spus povestea, iar Gina Pistol nu și-a putut stapani lacrimile.

- Adelina Toncean de la Asociația Blondie a facut-o pe Gina Pistol sa planga de emoție in ediția 6 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 5 aprilie 2023. Chef Catalin Scarlatescu și-a stapanit cu greu lacrimile cand i-a auzit povestea de viața.

- Paul Manole a avut probleme medicale in urma cu mai mulți ani, dupa ce a trecut de la obezitate la anorexie. Acesta nu a fost susținut de familia sa in privința stilului de viața și a suferit din cauza colegilor care il batjocoreau.

- Daca alții nu mai știu ce sa faca pentru a se bucura de libertate dupa ce au ieșit dintr-o casnicie, George Popescu a venit cu fosta soție la Chefi la cuțite. Concurentul este susținut in competiție de fosta lui partenera de viața.

- Cantemir Bechir a uitat de viața de „cartier” pe care o avea, iar la varsta de 32 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul activeaza deja de 7 ani in domeniu. Bucatarul

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.

- In prima ediția a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am cunoscut-o pe Maria Barbu, o tanara care i-a uimit pe toți cu dezvaluirile sale emoționante. Tanara a adus lacrimi in ochii Ginei Pistol.