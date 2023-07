Adrian Enache are mereu pe cine se baza. Alături de cine a fost…

Avem dovada clara a faptului ca Adrian Enache are mereu pe cine se baza! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Bineințeles ca nu a fost vazut singur, ci in compania cuiva. Iata alaturi de cine și-a petrecut timpul liber, dar și cum l-au filmat paparazzii noștri pe strazile din București!