Stiri pe aceeasi tema

- Industria ospitalitatii din Romania, responsabila pentru 5,6% din Produsul Intern Brut al Romaniei, nu isi va reveni in situatia in care autoritatile vor reimpune restrictiile, arata grupul de actiune APT (Alianta Pentru Turism) intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului Romaniei.

- Romania ar putea reveni la starea de urgența daca se vor inregistra 10000 de cazuri de persoane noi infectate in decurs de cinci zile. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), spune ca situația merge inspre mai rau. Ultimele prognoze arata ca s-ar putea sa avem un milion…

- Dupa ce noile informații din dosarul Cazul Caracal, finalizat și trimis judecatorilor, au aratat ca atat un martor, cat și autoritațile au tratat cu nepasare și dezinteres cazul disparițiilor Luizei și Alexandrei, Libertatea a vorbit cu Daniel David, profesor de stiinte cognitive clinice la Universitatea…

- Simona Halep a anuntat ca va participa la turneul de la Palermo, care incepe pe 3 august, aceasta fiind prima competitie la care romanca va juca dupa pandemia de coronavirus. „Mi-am dat seama dupa perioada asta ca locul meu este pe teren”, a spus sportiva, anunța MEDIAFAX.Cea mai buna jucatoare…

- Romania ar putea reveni la starea de urgența doar intr-un scenariu catastrofal, in care inregistreaza ”10.000 de cazuri in 3-4 zile”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. ”Altceva e sa apara 10.000 de cazuri intr-o saptamana jumatate, doua si alta e sa apara 10.000 de cazuri in 4-5 zile. Atunci…

- „Romania ar putea reveni la Starea de Urgența daca lucrurile scapa de sub control in ceea ce privește evoluția epidemiei de coronavirus”.Declarația a fost facuta pentru RFI de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru emisiunea „Pașaport diplomatic”, președinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, dezvaluie care a fost secretul din spatele acestei victorii diplomatice zdrobitoare.