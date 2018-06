Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, in timpul unei conferinte de presa, ca detine „informatii aproape certe” potrivit carora liderul PSD, Liviu Dragnea, va declansa procedura de demitere a presedintelui Klaus Iohannis saptamana viitoare.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intrebat retoric sambata seara, facand referire la presedintele Klaus Iohannis, ca, atunci cand nu vede protocoalele dintre institutii, “are o problema la ochi sau la dosar”. “Cand spune (Iohannis n.r.) ca nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar?…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a dat acordul pentru organizarea unui miting de amploare al social-democraților in data de 9 iunie. In mod tradițional, mitingurile au fost o arma folosita in Romania de formațiunile aflate in opoziție, in timp ce PSD este principalul partid de guvernamant. Pesediștii…

- Ședinta cruciala a liderilor PSD, in scandalul momentului. Sesizarea depusa de Ludovic Orban la Parchet pe numele Vioricai Dancila si al lui Liviu Dragnea arunca in aer politica. Sunt lideri social-democrati care cer chiar suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, despre care spun ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat atacuri extrem de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PSD spune ca Ludovic Orban nu este altceva decat ”o unealta jalnica”, adevaratul creier al demersului fiind…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Pitesti, intrebat fiind de afirmatia lui Klaus Iohannis privind modificarea legislatiei din domeniul securitatii nationale, ca acestea sunt necesare in primul rand pentru ca sunt vechi.