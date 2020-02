Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis si din nou propus al Finantelor, Florin Citu, ar sustine varianta inlocuirii alocatiilor pentru copii cu vouchere, acest sistem fiind folosit si in Statele Unite ale Americii pentru a se asigura ca banii nu vor fi folositi de parinti in alte scopuri. Citu a fost intrebat despre…

- Alocațiile pentru copii ar putea fi inlocuite cu vouchere. Cand vor fi majorate Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, afirma ca ar sustine varianta inlocuirii alocatiilor pentru copii cu vouchere. Acest sistem este folosit şi în Statele Unite ale Americii pentru a se asigura că…

- Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, afirma ca ar sustine varianta inlocuirii alocatiilor pentru copii cu vouchere, acest sistem fiind folosit si in Statele Unite ale Americii pentru a se asigura ca banii nu vor fi folositi de parinti in alte scopuri, potrivit Agerpres.Citu a fost…

- Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cițu, propus pentru același portofoliu in Guvernul Ludovic Orban, a primit miercuri aviz NEGATIV dupa audierile in comisiile de specialite din Parlament. A votat contra doar PSD. In rest, PMP, UDMR, PRO Romania, PNL au votat pentru aviz pozitiv. Membri ai comisiei…

- PSD vrea sa fie foarte dur la audieri cu anumiti ministri din Guvernul Orban, la audieri. Potrivit unor surse, sunt vizati urmatorii ministri: Florin Citu, Violeta Alexandru, Ion Stefan si Catalin Predoiu. Cele mai dure intrebari vor fi adresate aici.In schimb, exista si ministri care sunt considerati…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu – ministrul propus al Finantelor (ora 12,00),…

- "A fost o ordonanta de urgenta prin care acesta dublare a fost prorogata pana la sfarsitul lunii iulie. Inseamna ca legea va fi implementata de la 1 august. In acest moment, nu exista discutii despre altceva. Stiti foarte bine ca am spus tot timpul ca in buget sunt banii alocati, venituri estimate…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, da asigurari ca nu va crește nicio taxa pentru a susține dublarea alocațiilor decisa ieri in Parlament. Acesta a precizat ca, daca proiectul devine lege, vor trebui gasite resursele necesare pentru a acoperi majorarea.