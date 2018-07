Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a sustinut miercuri o conferinta de presa comuna cu premierul muntenegrean Dusko Markovic, in care a spus ca se bucura sa fie la Pristina, capitala Kosovo, in loc sa spuna Podgorica, care este capitala Muntenegrului.

- Dragnea recunoaște ca a semnat un protocol cu SRI, ca ministru al Dezvoltarii. Pe vremea cand conducea portofoliul, in 2014, președintele PSD a spus ca a semnat un astfel de protocol cu serviciul de informații, dar a precizat ca este vorba despre un protocol pe siguranța cibernetica. ”Sa lamurim și…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a reactionat la declaratiile de luni ale sefului statului, Klaus Iohannis - care a reiterat cererea de demisie a premierului Viorica Dancila - precizand ca actualul prim-ministru nu are motiv sa demisioneze si ca are sustinerea din partea…

- Premierul, "tras de urechi" public de școlari! CITEZ "Îi solicitam doamnei prim-ministru Viorica Dancila sa le ceara scuze elevilor din România!" o spun reprezentantii Asociatiei Elevilor din Constanta, revoltati de