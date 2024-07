Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Despot, in varsta de 48 de ani, și Lisa, mama celor doi copii ai sai, Maia și Toma, sunt impreuna de 30 de ani și formeaza unul dintre cele mai discrete și solide cupluri. Intr-un interviu acordat revistei Unica, interpretul a vorbit despre relația cu soția și cei doi copii și proiectele pe care…

- Cornel Ilie și trupa Vunk au implinit 30 de ani de cariera. Au sarbatorit prin filmarea unui videoclip inedit la piesa „Un sarut sarat și-un rasarit”, in sediul central al bancii ING din București. In cadrul unui interviu oferit, in exclusivitate, pentru UNICA.ro, Cornel Ilie (48 de ani) se lasa purtat…

- Numele lui Babasha este inca pe buzele tuturor, dupa ce s-a intamplat la cele doua concerte susținute de Coldplay pe Arena Naționala. Tanarul, invitat de trupa sa cante pe scena alaturi de ei, a interpretat piesa „Pai Naa”, cea in care se vorbește și despre stabor, instanța neoficiala in comunitatea…

- Trupa britanica Coldplay a oferit un concert de zile mari pe Arena Naționala din București, insa apariția pe scena a lui Babasha, tanarul artist care a interpretat o manea, a imparțit țara in doua tabere: cei care au apreciat gestul, și cei care l-au condamnat. In ultima tabara se afla și Vasile Banescu,…

- Trupa celebra Coldplay a facut show și joi seara pe Arena Naționala, fiind al doilea concert in Romania dupa cel de miercuri. Prima data, solistul Chris Martin a invitat pe scena un tanar cantareț de manele din Romania, pe nume Babasha, insa publicul nu a gustat momentul. Fanii veniți la concert au…

- Miercuri seara, fanii trupei Coldplay au avut parte de o surprzia uriașa pe „Arena Naționala”. Trupa britanica de rock alternativ a adus pe scena un cantareț de manele, Babasha, care a interpretat piesa „Nu te lasa mama ta?”. Prezența lui Babasha a fost intampinata cu fluieraturi și huiduieli din partea…

- Babasha, un cantaret de manele, a urcat pe scena, miercuri seara, la primul concert Coldplay de pe Arena Nationala din Bucuresti. Publicul l-a huiduit tot timpul.Tanarul de 21 de ani s-a apucat sa cante o piesa despre care a spus ca el a compus-o, moment in care publicul a inceput sa fluiere. Inaintea…

- Trupa rock Coldplay a ajuns in Romania de marti si, imediat ce a aterizat, a luat la pas Centrul Vechi al Capitalei. Miercuri, cu cateva ore inaintea concertului atat de asteptat pe care il va sustine la Arena Nationala, solistul Chris Martin a fost vazut la plimbare prin Cismigiu.