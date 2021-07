Noua politica tarifara a Societatii de Transport Bucuresti (STB) aduce de la 1 august o integrare sub aceeasi cupola a celor patru operatori regionali de transport de suprafata din zona metropolitana, astfel incat cu pretul de 3 lei pasagerul va putea circula atat in Bucuresti cat si in Ilfov, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul general al STB, Adrian Crit. "Haideti sa privim altfel, pentru ca lumea vorbeste si discuta de majorarea de tarife. Eu as vrea sa discut despre o noua politica tarifara, iar politica tarifara cuprinde niste avantaje aduse calatorilor: in primul rand o integrare…