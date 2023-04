Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a confirmat ca are o noua iubita la nici o luna de la divorțul de Deea Maxer. Cantarețul a aparut deja in compania noii sale partenere, despre care a spus la Antena Stars ca nu e persoana publica. Dupa 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer s-au desparțit pe 28 martie, cand au și semnat actele…

- Mario Fresh și Alexia Eram sunt impreuna de 6 ani și deși s-a spus de multe ori ca au probleme in cuplu și ca sunt la un pas de desparțire, cei doi au reușit sa iși rezolve problemele. Cei doi au facut recent cateva declarații interesante despre relația lor. „Ne vedem dimineața și seara. Pe timpul zilei…

- Antonia este una dintre cele mai iubite artiste, iar mulți ar plati și o avere sa poata ieși cu ea. Iubita lui Alex Velea a primit o propunere neașteptata din partea unui cuplu. De fiecare data cand iși face prezența undeva, Antonia intoarce toate privirile. Cantareața este una dintre cele mai frumoase…

- Vlad Gherman merge la psiholog de 4 ani, din perioada in care forma un cuplu cu actrița Cristina Ciobanașu. In ciuda faptului ca este unul dintre cei mai iubiți actori și se bucura de ani buni de succes pe plan profesional, iar pe plan personal intotdeauna a fost implicat in relații de lunga durata,…

- Fosta partenera a lui Adrian Cristea iși uimește fanii cu fiecare apariție publica. Indiferent daca e pe strada sau apare in mediul online, reușește de fiecare data sa atraga toate privirile. Denisa Nechifor, silueta perfecta la 39 de ani. Vedeta a dezvaluit toate secretele trupului sau sculptat. Denisa…

- Denisa Nechifor (39 de ani), fosta iubita a lui Adrian Cristea, a dezvaluit secretul formei fizice de invidiat. Denisa și Adrian Cristea au fost impreuna timp de 10 ani și au și o fetița, pe nume Rania. Ajunsa la 39 de ani, vedeta a dezvaluit ca nu mai bea suc accidulat de la17 ani și ca merge zilnic…

- Andrei Șelaru, cunoscut de toata lumea drept Selly, ne-a spus rețeta de succes in ceea ce privește vlogging-ul, domeniu in care el a debutat in urma cu 10 ani. In varsta de 22 de ani, tanarul are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, este autor de piese și cantareț, actor și producator…