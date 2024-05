Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunta, sambata, ca a fost pusa ”piatra de temelie” la primul Centru de cercetare in inteligenta artificiala, construit de la zero din Romania, la Cluj-Napoca. „Inovare si tehnologii avansate la Cluj-Napoca: Astazi am pus piatra de temelie…

- „Unda verde pentru cel mai modern stadion din tara, la Pitesti! Guvernul Marcel Ciolacu a aprobat astazi un Memorandum care da unda verde inceperii constructiei noului stadion «Nicolae Dobrin» din Trivale! Sunt mandra sa fac parte din Guvernul care va realiza aceasta investitie majora pentru municipiul…

- Minivacanta de Paște 2024 și 1 Mai va fi de 6 zile, dupa ce Guvernul a decis ca ziua de 2 mai sa fie libera. Zile libere de Paște 2024 și 1 Mai . Bugetarii vor avea o minivacanța de șase zile. Guvernul a decis ca și ziua de 2 mai sa fie libera, astfel incat sa se faca punte cu Paștele ortodox. Astfel,…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a postat pe pagina sa oficiala de Facebook cateva fotografii cu centrul istoric proaspat modernizat, adaugand ca descriere „E plin de verde in centrul istoric al orașului nostru!” Inca de la inceputul lucrarilor, turdenii se intrebau daca vor avea spațiu…

- ”In judetul Tulcea, PNL a demonstrat deja ca este partidul cu cei mai eficienti alesi locali. Primarii PNL performeaza in atragerea fondurilor europene si in derularea eficienta a proiectelor de importanta locala. La prezentarea candidatilor liberali din judetul Tulcea, am vazut increderea in fortele…

- Crosul caritabil ,,Alerg pentru mama”, pentru victimele abuzului domestic, in Parcul Nicolae Titulescu , va avea loc duminica, 10 martie. Crosul caritabil “Alerg pentru mama”, organizat de Asociația Studențeasca AMiCUS Romania, ajnge la Brasov, in data de 10 martie, in Parcul Nicolae Titulescu. Evenimentul…

- SlanaFest, Sepsi Theatre ShowCase, mai multe targuri de primavara si o serie de manifestari dedicate Zilei Internationale a Femeii, precum si Zilei maghiarilor de pretutindeni se numara printre evenimentele ce vor avea loc in luna martie in judetul Covasna. Potrivit reprezentantilor Asociatiei Visit…

- Sectiunea din Facebook dedicata special stirilor va disparea din aplicatia platformei pentru Statele Unite si Australia, in contextul in care Meta se distanteaza de acest domeniu din cauza dificultatilor pe care le ridica moderarea si pentru reducerea cheltuielilor.Lansata in 2019, sectiunea de stiri…