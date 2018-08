Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica a dat in judecata Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), pentru scaderea tarifului de transport, fapt ce va provoca societații prejudicii in valoare de 138,4 milioane de lei, se arata intr-un raport publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București.Potrivit…

- nodul energetic care unește toate regiunile istorice ale țarii Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat vineri, 27 iulie 2018, lucrarile de modernizare realizate la Stația electrica de transformare 400/220/110/20 kV Suceava, un important nod al Rețelei Electrice…

- Membri provizorii ai Directoratului ldquo;Transelectrica" SA au semnat declaratia de acceptare a mandatelor pentru doua luni.Directorat Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca noii membri provizorii ai Directoratului,…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 11 iulie 2018, Consiliul de Supraveghere a decis urmatoarele: prelungirea cu o durata de 2 luni, pana la data de 16 septembrie 2018, a mandatelor urmatorilor membrilor…

- Transelectrica (TEL), monopol natural pe piata romaneasca de energie electrica, l-a reales pe Adrian Constantin Rusu in pozitia de Presedinte al Directoratului, functie pe care o ocupa din luna mai, si a prelungit mandatele a trei membri. Astfel, Consiliul de Supraveghere al companiei…

- ANCOM a aprobat, in 29 iunie, cererea RCS&RDS de a aplica clienților anumite suprataxe, in plus fața de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming in Spațiul Economic European (SEE) pentru o noua durata de 12 luni, arata un raport publicat luni pe site-ul Bursei de Valori București, scrie…

- "Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz, prin Hotararea nr. 29/14.06.2018, in baza art. 642 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, numeste pe Volintiru Adrian Constantin in functia de director general al SNGN Romgaz SA, pe o perioada de patru luni", arata un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Gheorghe Olteanu a fost numit presedinte al Consiliului de Supraveghere de la Transelectrica, in urma deciziei de vineri a membrilor Consiliului, informeaza un comunicat al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti.