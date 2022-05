Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a decis, in ședința de ieri, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Guvernului, este vorba despre: amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca desi Romania are „cresterea economica cea mai mare din Europa”, aceasta nu se regaseste in buzunarele oamenilor, prin urmare, guvernul va trebui sa vina cu un nou pachet social. „Stiti foarte bine ca de cand am intrat la guvernare…

- Adrian Chesnoiu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat luni, pentru B1 TV, ca Romania are asigurat necesarul de cereale. Stocurile sunt monitorizate in fiecare saptamana. Chesnoiu a mai spus ca Guvernul a luat masuri pentru a stimula fermierii romani sa duca in unitațile de procesare materia prima…

- Republica Moldova și Ucraina intenționeaza sa negocieze cu Uniunea Europeana acorduri privind liberalizarea transportului rutier pentru a asigura securitatea alimentara in regiune. Noile acorduri vor facilita accesul transportatorilor rutieri din Ucraina și Republica Moldova in Uniunea Europeana, transmite…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova, a anunțat, ieri, ca in programul național ”Sprijin pentru Romania” sunt soluții inclusiv pentru continuarea lucrarilor publice blocate din cauza creșterii prețurilor materialelor de construcție. In multe zone din țara, inclusiv in județul Prahova, au fost intalnite…

- Romanii au ajuns sa plateasca aproape dublu pentru materialele de construcții, comparativ cu anul trecut, potrivit analiștilor. Un exemplu: in februarie anul acesta, fața de septembrie anul trecut, creșterile au fost intre 60 și 80 de procente. Printre cauzele invocate pentru scumpirile din acest sector:…

- Senatorul PSD Marius Dunca considera ca este vital sa fie implementate cat mai repede o serie de masuri care țin de interesul strategic al țarii noastre. ”Perioada prin care trecem este plina de provocari. Trebuie totuși sa ințelegem faptul ca orice criza ascunde și noi oportunitați. Romania beneficiaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta Aceasta face referire la faptul ca statul roman poate oferi sprijin si asistenta umanitara cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din Ucraina. Cheltuielile necesare acestui…