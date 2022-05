Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea Produsului intern brut anuntata marti de Institutul National de Statistica este peste asteptari in conditiile in care erau chiar anticipatii de recesiune tehnica in Romania, a declarat pentru Agerpres Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania.

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei a vorbit, in exclusivitate pentru Puterea.ro, despre evoluția inflației, dar și despre faptul ca Romania are industria alimentara la pamant. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a estimat, inca din ianuarie, ca in luna aprilie, inflația…

- Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflație cu doua cifre. Cele mai mari scumpiri fața de anul trecut au fost la gaze (46%), cartofi (36%) și combustibili (34%). Sursa:…

- Salariul mediu net a fost luna trecuta in Romania in valoare de 3721 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Cele mai mari creșteri au fost in industria de fabricare a produslui de tutun și a celor farmaceutice – unde salariul mediu net a ajuns la 4600 de lei. Comparativ cu luna februarie…

- Ca numar de pensionari, Bucuresti si Hunedoara concentreaza circa 13- din totalul pensionarilor din Romania. Cele mai mici pensii au fost in Botosani, Giurgiu si Vrancea- sub 1300 de lei (circa 260 de euro), potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Cel mai "tanar" judet din Romania…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al Institutului Național…

- Economia Romaniei a inregistrat in 2021 o creștere de 5,9% fața de 2020 si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul IV al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, a transmis vineri Institutul Național de Statistica. In termeni reali, PIB-ul Romaniei a scazut cu 0,1% fața de trimestrul III din…

- Link-ul de acces este valid incepand cu ora 12.00, in noaptea 13-14 martie. Romania se afla la al treisprezecelea recensamant din istorie si al patrulea dupa Revolutia din 1989. Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sa completeze chestionarul in functie de situatia avuta la momentul de referinta…