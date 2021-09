Adrian Cioroianu, numit de ministrul Culturii manager interimar al Bibliotecii Naţionale a României Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu l-a numit in funcția de manager interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei pe Adrian Cioroianu, profesor univeristar, ambasador al Romaniei pe langa UNESCO pana in anul 2020, potrivit Agerpres. Pana acum, conducerea era asigurata in regim de interimat de un angajat al institutiei. „Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a semnat in data de 1 septembrie 2021 ordinul de numire a noului manager interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei. Aceasta functie va fi ocupata de Adrian Cioroianu, istoric, autor, jurnalist si om politic roman, fost ministru al afacerilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

