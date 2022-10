Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Adrian Cioroianu, a anuntat, luni, ca volumul „Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI; Romania in context european actual”, reprezentand lucrarea de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, va fi „din zilele…

- Directorul Bibliotecii Naționale a Romaniei, Adrian Cioroianu, a transmis luni, 10 octombrie, ca teza ministrului PNL de Interne nu este secretizata, ci „doar pe fluxul normal de prelucrare a datelor”, insa din cauza polemicii din ultimele zile a decis „in mod excepțional, prelucrarea cu prioritate”…

- Jurnalista de investigații Emilia Șercan a scris pe Facebook, joi seara, 6 octombrie, ca teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode este digitalizata la Biblioteca Naționala, dar ca nu exista internet la calculatoare, iar fotografierea ecranului este interzisa. „Teza lui doctor Bode se afla…

- Douasprezece orase si peste optzeci de galerii, spatii alternative, ateliere de artist, centre culturale si muzee participa, in weekend, la Noaptea Alba a Galeriilor – NAG. Evenimentul se va desfasura la Bucuresti, Alba Iulia, Arad, Brasov, Cluj, Craiova, Iasi, Resita, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Timisoara,…

- In ciuda solicitarilor publice din partea asociațiilor de elevi, parinți și a poziției Avocatul Poporului, care acuza de inechitați intre elevii din mediul rural versus urban, liceenii din rural care invața la orașe raman fara bursa sociala de 200 lei. Ordinul Ministerului Educației 5.379 a fost publicat…

- Decizia Ministerului Educației de a elimina ajutorul social acordat elevilor din mediul rural care merg la liceu in urban intrucat in localitatea de domiciliu nu exista aceste tip de instituție de invațamant „mentine si se va adanci inechitatile intre elevii din mediul rural si cei din mediul urban”,…

- Firma de transport BlackCab s-a extins incepand cu 5 septembrie la Iasi, iar pana la finalul anului vrea sa intre si pe pietele din Brasov, Sibiu si Craiova. Compania este active in prezent in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Constanta si Iasi. "Lansarea in Iasi se incadreaza in strategia noastra de a fi…

- ”Lotul 7 (SRCF Galati): Arcada Company – oferta castigatoare in valoare de 712.328.904 lei fara TVA. Lotul 8 (SRCF Constanta): Arcada Company – oferta castigatoare in valoare de 491.375.031 lei fara TVA”, anunta CFR. CFR a anuntat ca zilele acestea au fost desemnate oferte castigatoare pentru lucrari…