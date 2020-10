Stiri pe aceeasi tema

- UDMR anunta ca a depus, pentru alegerile parlamentare, liste de candidati complete in 34 de judete si partiale in alte opt, dar si in strainatate. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, deschide lista pentru Camera Deputatilor in Harghita, iar fostul ministru al Sanatatii Cseke Atiila pe cea de la Senat,…

- Pro Romania a plecat la drum pentru alegerile generale programate pe 6 decembrie. Joi la amiaza au fost depuse listele, atat pentru Camera Deputaților, cat și pentru Senat. Lista la Camera Deputaților este deschisa de Catalin Nechifor, iar la Senat de Octavian Ilisoi."Condițiile in care se ...

- Marian Oprisan, fost presedinte al Consiliului Judetean Vrancea timp de 20 de ani, a fost lasat de PSD in afara listelor de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Astfel, PSD a transmis miercuri seara listele definitive de candidati in Vrancea, iar capii de lista sunt Nicusor Halici…

- Noua conducere a PNL Timiș a depus, miercuri, la Biroul Electoral Județean, listele pentru Camera Deputaților și Senat. La eveniment a fost prezent și noul președinte al PNL Timiș, Alin Nica, care a avut de transmis cateva mesaje atat catre PSD, cat și catre USR/PLUS.

- Dupa propulsarea celui mai tanar candidat la Camera Deputaților și aducerea unui bucureștean pentru Senat, Partidul Mișcarea Populara mai bifeaza o premiera la Botoșani in batalia pentru Parlament.

- Filiala Bihor a Partidului National Liberal (PNL) si-a desemnat lista de candidati la Senat si Camera Deputatilor, pentru alegerile parlamentare, conform unui comunicat transmis duminica de catre conducerea filialei. Potrivit sursei citate, listele de candidati au fost aprobate in Biroul…

- PNL Prahova si-a definitivat listele de candidati la alegerile parlamentare ce urmeaza sa aiba loc pe 6 decembrie. Organizatia prezidata de Iulian Dumitrescu ii va trimite in cursa pentru parlamentare pe urmatorii candidati: Senat 1. Roberta Anastase 2. Alexandru Nazare…

- Organizația Județeana a PNL Cluj a aprobat joi seara lista de candidați pentru Parlament și ordinea candidaților la Senat și Camera Deputaților. Listele pentru Senat și Camera Deputaților au fost aprobate