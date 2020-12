Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Cionca, cel care candideaza din partea PSD Timiș pentru un post de deputat, are speranțe mari in urma votului de duminica și așteapta ”vești bune”, in urma acestui scrutin. ”Astazi am votat pentru ca oamenii care iubesc Timișul, ca oamenii care ințeleg cum se face o lege sanatoasa, ca oamenii…

- "Colegii mei au iesit. Ce reactii sa ai la un vot firesc? Reactiile apar pentru ca suntem in campania electorala. Incercam sa prostim romanii. Nu s-a votat cu Iordache, cum am putea sa o facem?", a declarat Dan Barna, miercuri, in cadrul unei declaratii de presa. Premierul Ludovic Orban a…

- In comuna Deveselu din Olt, cunoscuta pentru gazduirea scutului american antiracheta, alegerile au fost caștigate cu peste 70% din voturi de fostul primar Ion Aliman (PSD), decedat pe 17 septembrie la Spitalul Colentina din Capitala, dupa ce a fost infectat cu COVID-19.Viceprimarul comunei Deveselu,…

- Incredibil dar adevarat! Primar mort in urma cu doua saptamani, a fost reales in funcție Ion Aliman, primarul din Deveselu, județul Olt, mort in urma cu doua saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus, a fost reales in funcție. Oamenii din Deveselu l-au votat pe Aliman, cu toate ca știau ca acesta…

- Candidatul FIN-PSL la Primaria Capitalei, Ilan Laufer, a fost la urne."Astazi am votat cu gandul la oamenii care iși iubesc cu adevarat țara. Mi-am exercitat puterea aflata in vot pentru tinerii patrioți, pentru cei care nu vor sa renunțe la țara lor și pentru cei care vor sa se intoarca acasa!",…

- Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare s-a prezentat la vot la ora 10.00, la secția de votare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. A fost insoțit de mama sa, doamna dr. Viorica Cherecheș, deputat in Parlamentul Romaniei. La iesirea din sectia de vot, Catalin Chereches a spus: “Am venit…

- Președintele USR Timiș, care este și candidatul alianței USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș, a votat in jurul orei 10, la Dumbravița, dupa ce a așteptat minute bune la coada pentru a intra in secția de votare.

- Premierul Ludovic Orban a stat la coada timp de aproximativ 30 de minute duminica dimineața, pentru a vota la alegerile locale, el spunand ca era pregatit sa aștepte si mai mult. Intrebat despre faptul ca a stat la rand, Orban a spus ca sunt niste reguli sanitare care sunt necesare pentru a transmiterea.”Eram…