Adrian Chesnoiu: „Mă întreb ce-o face o familie care și-a luat 10 baxuri de ulei” Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a declarat ca romanii ar trebui sa se informeze doar din surse oficiale, sigure, ca sa nu mai ajunga in situația de a cumpara cantitați uriașe de combustibil, ulei sau alte produse. Chesnoiu s-a referit in mod spcial la romanii care au golit rafturile de ulei: produsul va expira, iar ei au aruncat niște bani degeaba. „Indoiala e un sentiment care te pune la grea incercare, ca daca nu ai informații și nu te informezi din surse autorizate, exista riscul sa pațești cum am pațit noi cu combustibilul sau cum s-a intamplat… ca nu intamplator s-a intamplat și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

