- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov au verificat mai multe unitați alimentare. Toate se aflau in incinta unui mall din municipiu. Pentru ca au gasit mai multe nereguli, veterinarii au aplicat sancțiuni și au inchis un fast-food, scrie Radio Romania Brașov…

- CONTROALE in piețele din Dambovița,au fost verificați 39 de agenți economici și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, in valoare de 51.000 de lei The post CONTROALE in piețele din Dambovița,au fost verificați 39 de agenți economici și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre ce va cuprinde masa sa de Paste, ca o sa incerce ca consume mai multa carne de miel, pentru ca si romanii consuma foarte putina carne de miel. Ministrul a precizat ca anual, consumam…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, referindu-se la pretul mielului de Paste, ca va costa "fix cat vom plati pe el", mentionand ca, in functie de cerere si oferta, se va regla si pretul. Adrian Chesnoiu a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, cat va costa mielul de…

- ANPC a controlat peste 70 de stații de carburant in tara, fiind aplicate amenzi de 370.000 de lei, dintre care cea mai mare de 100.000 de lei a fost aplicata chiar la sediul central a unui furnizor de carburanți, care are 215 stații de carburant, a declarat joi, Dan Carbunaru.