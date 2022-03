Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca Romania si celelalte tari din Uniunea Europeana nu pot aplica modelul Ungariei de plafonare a preturilor, iar in Ungaria decizia a fost luata din cauza apropiatelor alegeri din aprilie. Chesnoiu a mai precizat ca Romania nu are nicio problema…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, marti seara, la Digi24, ca Romania nu are nicio problema privind stocurile de alimente, rezervele de stat fiind intacte in acest moment, informeaza News.ro . Adrian Chesnoiu a precizat ca Romania are stocuri complete in rezerva de stat si ca nu se…

- Reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente sunt masuri analizate la nivel de coaliție, insa trebuie avut in vedere ce impact bugetar vor avea, precum si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a declarat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru. El a mai spus ca, la acest…

- Romania are suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru, a anuntat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, dupa ce tot mai multi romani au luat cu asalt magazinele pentru a se aproviziona…

- Dupa benzina , incepe „isteria uleiului”? Ministrul Agriculturii liniștește oamenii: Avem stocuri. ​Ministerul Agriculturii și Guvernul dau asigurari ca nu sunt probleme cu stocurile de alimente, dupa ce in spațiul online au aparut imagini cu oameni care cumpara cantitați mari de ulei. „Am vazut ca…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, declara ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente, precizand ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia. Romania exporta, pentru ca produce mult mai mult fața de…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, astazi, 7 martie, ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente. „E vorba de Ungaria, Bulgaria si Serbia si trebuie sa precizam, inca de la inceput, ca Romania nu este niciuna dintre aceste tari. Noi, in mod traditional, suntem…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, luni, ca nu exista in prezent sincope in legatura cu aprovizionarea populatiei cu alimente. El a precizat ca Romania nu va limita exportul de cereale deoarece produce mai mult decat consuma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…