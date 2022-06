Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor dezbate si supune votului, marti, cererea de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul social-democratului Adrian Chesnoiu. Fostul ministru al Agriculturii se afla in vizorul procurorilor anticorupție. Luni, Comisia juridica a dat un raport favorabil, cu 18 voturi “pentru” si 3…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza, marti, cererea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de ridicare a imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii. Luni, Comisia juridica a dat un raport favorabil ridicarii imunitatii parlamentare a lui Chesnoiu, cu 18 voturi ‘pentru’ si…

- Deputații din Comisia juridica au decis, cu scorul de 18 pentru, iar 3 impotriva, sa adopte un raport pozitiv pentru ridicarea imunitații parlamentare a lui Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii, acuzat de fapte de corupție de catre procurorii DNA. Votul va fi dat in sedinta de plen de…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor se intruneste joi, la ora 18.00, dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a solicitat ridicarea imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu.Sedinta se va desfasura online.Joi, DNA a cerut Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii pentru efectuarea urmaririi penale fata…

- Deputatul PNL Sorin Moldovan a declarat joi, la Antena 3, dupa ce DNA a cerut Parlamentului sa incuviințeze urmarirea penala a ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu (PSD), ca liberalii au votat mereu la vedere pentru ridicarea imunitații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- DNA a formulat o cerere de ridicare a imunitații parlamentare a unui deputat din Parlament, care deține și funcția de ministru, pentru a fi cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu organizarea unor concursuri de angajare in minister. Deputatul vizat de procurorii DNA este ministrul Agriculturii,…

- DNA cere Parlamentului ridicarea imunitații deputatului Adrian Chesnoiu, ministru PSD al Agriculturii. Procurorii il acuza pe ministru de 5 infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații (vezi mai multe…

- DNA cere Parlamentului ridicarea imunitații deputatului Adrian Chesnoiu, ministru PSD al Agriculturii. Procurorii il acuza pe ministru de 5 infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații. Fii…