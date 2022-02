Stiri pe aceeasi tema

- ”Statul roman si-a asigurat prin PNRR o reforma fiscala care vizeaza revizuirea unor tipuri de impozite. Probabil ca pana acum in spatiul public nu a fost auzit sau prezentat”, a eclarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Adrian Caciu. ”Eu nu o sa comentez declaratii politice ale unora, cel putin…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, afirma, vineri, ca statul si-a asumat, prin PNRR, o reforma care vizeaza revizuirea unor tipuri de impozite. Caciu sustie ca nu este adeptul introducerii de noi taxe, ci avanseaza ideea ”ajustarii” regimului fiscal in unele zone ale economiei, in special pe…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat la Hotnews.ro ca de la 1 iunie Codul Fiscal se va modifica. „Regimul fiscal cu privire la modul in care se face taxarea in Romania: taxarea muncii versus taxarea capitalului, taxarea valorii adaugate versus taxarea resurselor. Cred eu ca aici…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a afirmat ca "nu exista mari beneficii" in vizitarea bazei de la Deveselu, adaugand ca Moscova prefera "adoptarea de tratate in scris" care sa o asigure de caracterul defensiv al facilitatii militare. "In Deveselu a fost lansat modelul numit…

- The mayor of the City of Iasi, Mihai Chirica, stated that he received, on Monday, the visit of the Ambassador of Japan to Romania, Hiroshi Ueda, with whom he agreed to have a meeting, together with representatives of some Japanese companies interested in investing in the area. According to…

- Fostul prefect de Arges Emanuel Soare si-a anuntat sâmbata demisia din PNL, reclamând atitudinea conducerii PNL Arges care se comporta „complet nestatutar”, relateaza News.ro. Soare acuza si „noua orientare pesedista” si le cere tuturor liberalilor autentici sa ia…

- „Distrugerea microintreprinderilor este o imensa greseala. Regimul fiscal al microintreprinderilor facea un munte de bine economiei Romaniei. Era un mod usor si nebirocratic de plata a impozitelor. Fara sa mai stam cu facturi, bonuri, chitante si discutii interminabile cu contabili. Simplu si clar.…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) considera ca total inoportuna impunerea de noi taxe companiilor, in contextul economic actual, si considera ca acest lucru nu va duce decat la o impovarare si mai mare a bugetelor acestora, conform agerpres. "Asociatia Constructorilor de…