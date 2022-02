​Adrian Câciu: Un salariu mic este tot ce înseamnă sub 3.000 de lei net Din punctul meu de vedere, un salariu mic este tot ce înseamna sub 3.000 de lei net, la momentul în care discutam acum, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, într-un interviu acordat HotNews.ro, fiind întrebat de la ce suma în jos considera un salariu mic în România.

• HotNews.ro va publica miercuri un interviu cu Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, în care a vorbit despre viitoarele modificari fiscale și tipurile de taxe aflate în analiza



Asta consider ca ar trebui cumva ajustat, rezolvat într-un…

Sursa articol: hotnews.ro

