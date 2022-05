Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata astazi,…

- Invitat de USR la „Ora Guvernului", ministrul Finantelor, Adrian Caciu, nu a avut raspuns la intrebarile cu adevarat relevante pentru starea finantelor romanesti si a economiei tarii, precizeaza USR, intr-un comunicat de presa. USR a considerat ca „este necesar ca ministrul Finantelor sa explice care…

- Datoria totala a populatiei si companiilor a ajuns la final de 2021 la 425,6 mld. lei (86,5 mld. euro), fiind mai mare cu 40,2 mld. lei, respectiv cu 10,4% fata de nivelul din 2020. Ritmul de crestere al indatorarii a accelerat in 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adrian Caciu a fost intrebat, joi, despre afirmatia lui Florin Citu conform careia, daca nu vrem sa apara taxe noi si sa scada inflatia, trebuie sa reducem deficitul bugetar. “Asta e ca retorica in biserica. Oameni buni, asta este angajamentul acestui Guvern. Am plecat de la 7,13, 7,2 era asumat…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este ‘exclus’ ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. ‘Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii…

- „Reforma sistemului de pensii, deficitul bugetar, tranzitia catre energie si resurse regenerabile si criza umanitara din Ucraina au fost cateva dintre subiectele pe care le-am discutat cu vicepresedintele Bancii Mondiale, Anna Bjerde. Vicepresedintele Bancii Mondiale a apreciat Romania pentru faptul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Romania ar trebui sa profite de criza actuala, mai ales ca piețele se reconfigureaza și apar oportunitați noi. Condiția este, insa, sa nu mai exportam materie prima, ci sa o procesam in tara și sa vindem produse agroalimentare cu valoare inalta. „De…

- Romania se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflație, este raspunsul dat de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), criticilor președintelui PNL, Florin Cițu, care anunța recent ca Ministerul de Finanțe s-a imprumutat la cea mai mare dobanda din 2012 pana acum. Fii la curent cu cele…