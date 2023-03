Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 21 februarie, Comisia de Buget din Senat a discutat propunerea Guvernului pentru reforma pensiilor speciale. Pentru a doua oara consecutiv, senatorii au intrebat, iar Ministerul de Finanțe n-a putut sa raspunda cu o cifra. Reforma pensiilor speciale este obligatorie in Planul Național de Redresare…

- Despre subiectul OMV PETROM s-a discutat mult dar s-a facut exact atat cat “a trebuit” sau atat cat s-a acceptat de catre cei care de ani buni “gireaza” o afacere de zeci de miliarde de euro, o afacere profitabila NU și pentru statul roman. Cei care au “girat” și care acum “vegheaza” la derularea in…

- „Ministerul de Finante condus de PSD este institutia responsabila si care trebuie sa prezinte solutii in acest caz. Ministerul condus de catre domnul Adrian Caciu este cel care a elaborat ordonanta, asa cum este si firesc din moment ce vorbim despre o taxa aplicata companiilor. Reiteram un fapt simplu…

- PNL da vina pe PSD in scandalul provocat de neplata taxei de solidaritate de catre compania OMV-Petrom. Liberalii considera astfel ca Ministerul de Finante, aflat in prezent sub controlul PSD, este „institutia responsabila care trebuie sa prezinte solutii in acest caz". „Ministerul condus de catre…

- PNL a transmis vineri un mesaj catre partenerul sau de guvernare PSD legat de taxarea muncii romanilor, care nu va crește veniturile. Liberalii le cer social-democraților sa pregateasca un plan concret de masuri pentru scaderea inflației, „care ii vor ajuta cu adevarat pe oameni”. Mesajul vine dupa…

- „Supraimpozitarea contractelor part-time a fost o masura propusa de PSD, partid care conduce atat Ministerul de Finante, cat si Ministerul Muncii. PNL s-a opus la acel moment, dar ne aflam intr-o coalitie si a fost nevoie de un compromis, exact pentru a putea pastra cota unica si a evita supraimpozitarea…

- „PNL spune «nu» taxei pe marile companii propusa de PSD. Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate! Stabilitatea politica, economica, fiscala sunt factori generatori de dezvoltare economica. PNL nu sustine introducerea de noi taxe si impozite. O astfel de masura poate duce la cresterea preturilor…

- Prețul pentru un litru de benzina sau motorina s-a majorat cu 10 bani in mai puțin de o saptamana.,In plus, Petrom a intrat in conflict deschis cu statul roman dupa ce a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate. Dupa scandalul refuzului companiei OMV Petrom de a plati in Romania taxa…