Adrian Câciu, propus la Finanțe: Eu nu am spus că nu vom introduce noi taxe Adrian Câciu, propus de PSD pentru funcția de ministru de Finante, anunța ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri de guvern și da asigurari ca pensiile și salariile vor fi platite la timp, scrie Spotmedia, citând declarațiile ministeriabilului facute la Antena3. &"Pensiile și salariile se primesc la timp. Toate plațiile sociale se vor face la timp. Am publicat proiectul de rectificare, vom mai discuta pe el astfel înât vineri sa nu existe probleme și sa aprobam rectificarea. Câciu a fost întrebat și despre eventuale noi taxe, în condițiile în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

