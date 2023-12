Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie 93,2% pe fondurile de coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, in conditiile in care 22,445 miliarde euro au fost rambursate pana la acest moment, potrivit ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. “Procesul nu s-a incheiat, Romania…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania, din punctul…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat marți, 21 noiembrie, noul Plan de Redresare și Reziliența al Romaniei, in valoare de 28,5 miliarde de euro, dintre care 14,9 miliarde imprumuturi și 13,6 miliarde granturi, au anunțat Comisia Europeana și Ministerul Proiectelor Europene. Suma inițiala…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Romania are la dispozitie in acest moment 10 miliarde de euro pentru IMM-uri, iar din acestea, 7 miliarde de euro sunt deja in joc, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la "Topul National al Firmelor Private din Romania"."Romania are la dispozitie in…