Romania va avea in urmatorii 4 ani un buget de investitii, coroborat fonduri europene, PNRR si fonduri publice, pe care nu l-a avut niciodata in istorie, a afirmat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “Din perspectiva finantarii, statul roman nu va avea nicio problema sa rezolve finantarea. Asta pot sa o spun ca declaratie ferma a ministrului de finante. In schimb, statul roman, prin ministerele de resort, trebuie sa-si intareasca capacitatea administrativa a de a implementa proiectele de investitii, de a iesi din zona acesta, din punctul meu de vedere, putin cam prea exagerata, a intarzierilor…