Stiri pe aceeasi tema

- Toate instituțiile financiare internaționale recomanda Romaniei trecerea intr-o perioada medie de timp la impozitarea progresiva, respectiv in trei-cinci ani, spune ministrul de Finanțe, Adrian Caciu: „Vom avea aceasta dezbatere”.

- Toate instituțiile financiare internaționale recomanda Romaniei trecerea intr-o perioada medie de timp la impozitarea progresiva, respectiv in trei-cinci ani, spune ministrul de Finanțe, Adrian Caciu: „Vom avea aceasta dezbatere”.Urmeaza o dezbatere, promite Caciu„Vom avea aceasta dezbatere (despre…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, 6 aprilie, la TVR Info, ca unul dintre jaloanele din PNRR pe care Romania trebuie sa le realizeze in 2023 se refera la sustenabilitatea sistemului bugetar, iar acest lucru inseamna fie reducerea salariilor bugetarilor, fie reduceri…

- Senatul a votat noul proiect privind pensiile speciale, dar impactul bugetar nu este prevazut clar. Premierul Ciuca nu a fost prezent la vot, deși numele sau a fost des menționat ca beneficiar al unei pensii lunare de 18.000 de lei. Principalele prevederi ale noului proiect: Se interzice ca pensia sa…

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- La ședința de la Senat in care ministrul de finanțe, Adrian Caciu, fusese invitat sa dea explicații despre starea economiei au fost prezenți circa o treime dintre parlamentari . Senatorii PSD, PNL și UDMR au preferat sa absenteze, iar bancile au ramas goale in cele 60 de minute in care ministrul vorbea…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- PNL da vina pe PSD in scandalul provocat de neplata taxei de solidaritate de catre compania OMV-Petrom. Liberalii considera astfel ca Ministerul de Finante, aflat in prezent sub controlul PSD, este „institutia responsabila care trebuie sa prezinte solutii in acest caz". „Ministerul condus de catre…