- Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani la nivel european, potrivit datelor oficiale ale Eurostat, constatandu-se ca in Romania aceasta este si mai mica, ceea ce face aproape imposibila cresterea varstei de pensionare.

- „Renegocierea NU este un moft. Acum, in Romania, cheltuielile doar cu pensiile din sectorul public, pe baza de contributivitate, sunt 8%. In acest buget de 9,4%, ma așteptam ca intr-un document oficial sa fim profesionisti. Exista indemnizatii de serviciu stabilite și platite prin legi speciale si…

- Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, susține ca la acest moment nu se poate vorbi de o creștere a varstei de pensionare, dat fiind speranța de viața din țara noastra – 74,2 ani, una dintre cele mai mici din Europa, de altfel. Cei care vor sa munceasca in continuare dupa ieșirea la…

- Pentru a ieși mai devreme la pensie, profesorii trebuie sa aiba o activitate de cel putin 25 de ani in sistem. In prezent, cadrele didactice pot ramane in activitate și 3 ani dupa implinirea varstei de pensionare.Condițiile sunt prevazute in proiectul de lege depus la Senat de mai mulți parlamentari…

- Liderul PSRM critica dur inițiativa PAS de a majora varsta de pensioare. Acesta spune ca mulți dintre cetațenii noștri nu ajung pana la varsta de pensionare, un exemplu in acest sens fiind și tatal sau, care la 62 de ani s-a stins din viața. „El practic la pensie nu a trait, dar toata viața a muncit,…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei

- Partidul de la guvernare vrea sa majoreze varsta de pensionare pentru femei pentru ca statul nu va avea bani pentru pensii. Daca proiectul promovat de PAS va fi votat, in 2028, femeile se vor pensiona la fel ca si barbatii, de la 63 de ani.

- Moldovenii ar putea ieși la pensie mai tarziu. Deputatul PAS, Dan Perciun, a prezentat un proiect de lege care prevede majorarea varstei de pensionare. Astfel, potrivit documentului, in 2022 barbații vor ieși la pensie la 63 de ani, iar femeile la 60. Insa varsta va crește gradual. Așa ca…