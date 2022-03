“Romania sustine ferm masurile coordonate la nivel european in aceasta criza si este pe deplin angajata in implementarea tuturor sanctiunilor agreate. In actuala situatie, este crucial ca toate Statele Membre sa contribuie la apararea valorilor noastre fundamentale. In acelasi timp, trebuie sa gasim solutii rapide si coordonate pentru a imparti atat povara costurilor, cat si pe cea a riscurilor care deriva din aceasta criza”, spune ministrul. Ministrul Finantelor a anuntat retragerea Romaniei din Banca Internationala de Investitii (BII) si Banca Internationala de Cooperare Economica (BICE),…