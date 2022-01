”Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a avut, marti, in marja reuniunii Consiliului ECOFIN de la Bruxelles, o intalnire cu Paolo Gentiloni, Comisarul european pentru economie. In cadrul discutiei au fost prezentate masurile bugetare ale Guvernului Romaniei in contextul asigurarii sustenabilitatii finantelor publice si propuneri privind modernizarea politicii de impozitare. In prezentarea sa, ministrul roman a subliniat respectarea angajamentului de adoptare in timp util a bugetului pentru anul 2022, forma acestuia reusind sa evite retragerea prematura a sprijinului bugetar pentru atenuarea efectelor…