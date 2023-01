Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in luna martie vom avea o scadere mai vizibila a inflatiei, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul acestui an inflatia sa aiba o singura cifra. Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului…

- Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului de a reduce inflatia si cand crede ca aceasta va scadea vizibil. “Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa fii atent atunci cand incepe sa creasca sau sa intervii mai rapid pentru ca atunci…

- Anul 2022 s-a incheiat cu o rata anuala a inflației de 16,4%, o scadere ușoara fața de noiembrie 2021, cand era 16,8%, arata datele publicate vineri, 13 ianuarie 2023, de Institutul Național de Statistica. Fața de decembrie 2021, cand era 8,2%, rata inflației este acum dubla. In decembrie 2022, cel…

- Aproape 7 milioane de romani sunt foarte aproape sa devina saraci, potrivit lui Adrian Caciu, ministrul PSD al Finantelor, care a precizat la Prima TV ca, daca „ar putea exista o bagheta magica in care inflatia sa fie rezolvata din pix”, ar fi facut acest lucru deja.Ministrul Finantelor a fost intrebat…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, relateaza AFP și Financial Times, potrivit Agerpres.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, dar cu toate acestea a continuat sa ramana in zona de doua cifre, transmite AFP, citat de Agerpres . Potrivit unei…

- Inflația, din analizele de pana acum, va fi in scadere incepand din 2023, spune premierul Nicolae Ciuca. El afirma ca motivul ar fi rezolvarea problemelor legate de asigurarea energiei și a gazelor, care impacteaza cel mai mult pe inflație.

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a declarat ca inflația ii afecteaza pe cei cu venituri mici și medii, nu pe cei care au bani, bogații Romaniei. Intrebat de jurnalisti cu cat va creste punctul de pensie, Caciu le-a sugerat sa aiba rabdare „o saptamana sau doua saptamani”. „V-am confirmat un singur…