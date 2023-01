Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in luna martie vom avea o scadere mai vizibila a inflatiei, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul acestui an inflatia sa aiba o singura cifra. Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in luna martie vom avea o scadere mai vizibila a inflatiei, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul acestui an inflatia sa aiba o singura cifra.

- Radu Craciun a declarat, marti, la Prima News, ca pentru micsorarea inflatiei este nevoie de stimularea economisirii in dauna consumului. “Se discuta prea mult de cei care au credite, dar se discuta prea putin de cei care au depozite. Pentru ca, pana la urma, cheia micsorarii inflatiei este legata…

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a prezentat in cadrul Guvernului propunerea privind bugetul de stat pentru anul 2023. Executivul iși propune sa creasca investițiile și salariul mediu și sa scada deficitul, inflația și șomajul.

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- Observam o anumita inrautațire suplimentara a perspectivei apropiate a inflației, daca ne uitam spre viitor, principalii factori negativi fiind prețurile la legume, fructe, oua, din cauza secetei, și la alte alimente, precum și prețurile la energie, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație…