- Fonduri europene Valoarea proiectelor contractate pe fonduri europene se ridica, la acest moment, la 15 miliarde de euro, fata de cele 1,5 miliarde de euro la finalul anului 2016, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la evenimentul de lansare a unei noi editii…

- SocialDin 14 iunie, incepe incarcarea cardurilor sociale cu o noua tranșa in valoare de 250 lei iunie 12, 2024 09:46 Potrivit unui anunț facut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, incepand cu data de 14 iunie, cardurile de alimente vor fi incarcate cu o noua tranșa, in…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Cardurile sociale pentru cumpararea de alimente vor fi incarcate curand, in perioada 14 – 25 iunie, a anunțat Adrian Caciu (PSD), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. El a punctat ca aceste carduri și plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza…

- „Investitii productive de 26,9% din PIB in 2023!!! 87,3 miliarde euro, valoarea bruta a acestora! Potrivit datelor publicate de Eurostat privind dinamica investitiilor in anul 2023, Romania a avut cea mai ridicata pondere a investitiilor productive (Formarii brute de capital fix) in PIB din ultimii…

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța pe pagina sa de Facebook ca deja au fost incheiate in țara noastra contracte de peste 6 miliarde de euro pentru proiectele depuse pentru programele din Politica de Coeziune 2021-2027.

- Construit de Consiliul Județean (CJ) Bacau, pe un teren de aprox. 4 hectare, Athletic Park va fi un complex sportiv unic nu doar in țara, ci și in regiunea de est a Europei. Inspirat de o arena din Danemarca, Athletic Park are o valoare de 14,5 milioane euro și, conform Consiliului Județean Bacau care…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca, in prezent, sunt incheiate contracte in valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, desi PNRR-ul Romaniei este de doar 28,5 miliarde. Acest lucruarata ca exista cerere pentru investitii, apreciaza ministrul Caciu.