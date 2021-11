Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Câciu i-a replicat primarului general al Capitalei Nicusor Dan care a precizat ca ar dori o întâlnire cu ministrul de Finante pentru a prezentat situatia financiara a PMB, ca ar fi preferat sa fie sunat direct de edil si nu ca acesta sa opteze sa îsi faca marketing, scrie…

