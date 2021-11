Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, asigura cetațenii ca sunt bani pentru plata, pana la sfarșitul anului, a tuturor salariilor, din sanatate și din intreg sistemul bugetar, pensiilor și drepturilor cetațenilor. Adrian Caciu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca la ședința de Guvern de vineri…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca autoritatile locale nu cunosc, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei, intrucat nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic, insa, a dat asigurari ca Primaria va plati, la fel ca si pana acum,…

Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat ca este in a doua saptamana de carantina dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID, deși este vaccinat. El susține ca are un plan de termoficare pentru zona de Vest a Capitalei, pe care vrea sa i-l prezinte primarului Capitalei, Nicușor Dan. „Am fost puțin…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, dar nu este deranjat de lipsa condițiilor minime de igiena, precum apa calda absenta de doua saptamani in mii de apartamente din București. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, un iubitor de mașini, biciclete și barcuțe, a declarat, miercuri, ca pana la finalul acestui an, va prezenta proiectul unui nou regulament pentru parcari, care va asigura spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete. ”Nu o sa fie iubita de o parte…

- Promisiunile facute de Nicușor Dan in campania electorala, raman…tot promisiuni. Primarul vine cu vești proaste pentru locuitorii Capitalei și ii anunța ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se…