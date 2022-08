Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va demara o analiza privind modul in care se vinde energia pe piata, a anunțat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Potrivit acestuia, preturile nu pot fi lasate sa creasca "in mod galopant".

- „Ce mesaj transmit si transmite Guvernul cu aceasta rectificare bugetara? Deficitul se va mentine in termenii pe care i-am agreat cu Comisia Europeana. Deci nu avem un derapaj de deficit. Fata de anul trecut reducem pragul, e cu un punct procentual mai mic decat anul trecut in primul semestru. Avem…

- Persoanele care s-au imprumutat la banci si intampina dificultati in ceea ce priveste plata ratelor, pe fondul majorarii ROBOR, pot cauta acele solutii pe care bancile le pun la dispozitie, insa pot opta si pentru amanarea ratelor cu pana la 9 luni, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- UPDATE – Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, cateva masuri urmand sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul care a urmat sedintei Executivului. ‘Astazi am adoptat forma finala a ordonantei…

- Dan Carbunaru a fost intrebat, miecuri, la finalul sedintei de Guvern, ce se va intampla cu despagubirile in dosarul Colectiv in conditiile incare ISU si Primaria Sectorului 4 au depus contestatii la solicitarile executorilor. “Cu siguranta, in perioada imediat urmatoare, cel mai probabil pana la sfarsitul…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader anunța prelungirea programelor de sprijin destinate firmelor afectate de criza actuala, generata atat de dificultațile aparute in pandemie, cat și de problemele cauzate de urmarile conflictului armat din Ucraina. „Partidul Social Democrat și-a luat un angajament…

- Crește tensiunea intre PSD și PNL! Deputatul PNL Cristian Bacanu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca ”poate ar trebui un training economic pentru comunicatorii si ministrii PSD privind atributiile pe care le au, poate macar un curs elementar”. El apreciaza ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe il contrazice pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a calificat drept „total incorecta” afirmatia ca un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar, afirmand ca sistemul privat sustine economia, de acolo…