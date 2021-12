Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat, vineri, ca cei cu pensii peste 4.000 de lei vor plati, incepand cu 2022, contributiile la sistemul de sanatate, el aratand ca, in contextul in care 80% dintre romani castiga sub 4.000 de lei, acestia pot sa plateasca aceste contributii.…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, anunța ca guvernanții se gandesc sa faca o echilibrare a pensiilor speciale. Cei vizați sunt pensionarii militari, mulți dintre aceștia avand venituri mai mici decat alte categorii. Ministrul de Finanțe s-a referit la pensiile care nu au mai fost indexate…

- Adrian Câciu, propus de PSD pentru funcția de ministru de Finante, anunța ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri de guvern și da asigurari ca pensiile și salariile vor fi platite la timp, scrie Spotmedia, citând declarațiile ministeriabilului facute la Antena3. ”Pensiile și…

- Eliminarea exceptiilor la taxarea muncii, cum sunt scutirile acordate angajatilor din IT si constructii, trebuie discutata la pachet cu o diminuare treptata a poverii fiscale pe munca, a declarat ministrul demis al Finantelor, Dan Vilceanu, in emisiunea Ora de Profit.ro, explicand ca trebuie analizata…

- Ministrul demis al Finanțelor, Dan Vilceanu, a anunțat duminica intenția de a regandi situația contribuției la sanatate. Acesta precizeaza ca nu este corect ca cineva care castiga un salariu mare sa plateasca 10% din acel salariu, iar cel care castiga un salariu mic sa plateasca o contributie mult mai…

- Ministrul finanțelor, Dan Vilceanu, a declarat ca va propunere discutarea unui plafon pana la care sa fie perceputa contribuția pentru sanatate, susținand ca „e incorect” ca romanii care caștiga mai mult sa plateasca același procent din salariu ca aceia care au lefuri mai mici, ei beneficiind de aceleași…

- “As vrea sa discutam la pachet, pentru ca aceste doua masuri – eliminarea exceptiilor si scaderea treptata a taxarii muncii – sunt doua masuri care nu pot sa se intample decat la pachet. Exista un principiu pe care noi ne-am dorit sa il vedem si in Romania – taxe mai mici pentru toata lumea, dar care…

- Guvernul gandeste o scadere a taxarii muncii, atat pentru salarii mici, dar si in zona de venituri mari, tinta fiind pastrarea angajatilor in Romania si chiar readucerea in tara a romanilor plecati la munca in strainatate, scrie profit.ro, rezumand un interviu cu ministrul Finantelor, Dan Vilceanu.