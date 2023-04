Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, inaintea ședinței de guvern, ca deficitul in colectare de la buget este din cauza „marilor contribuabili” care nu și-au platit „datoriile catre stat”. Ciuca a facut un apel catre aceștia și a precizat ca a cerut instituțiilor sa colecteze aceste venituri. Prim-ministrul…

- Ministerul Finanțelor Adrian Caciu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca nu exista nicio gaura la buget și ca masurile fiscale le va anunța la inceputul saptamanii viitoare. Totodata, el a subliniat ca nu vor fi reduceri de salarii.„Nu vorbim despre acest lucru, dar evident vom avea in…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este invitat, marti, in plenul Camerei Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica situatia incasarilor la buget. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Economiștii consultați de Libertatea spun ca reducerile de cheltuieli anunțate de catre Adrian Caciu, ministrul finanțelor, nu vor avea efect, iar in final se va ajunge din nou la problema creșterii taxelor, la fel ca anul trecut. Romania a consemnat in primele doua luni ale acestui an un deficit bugetar…

- Ministrul Finantelor a declarat joi, la Antena 3, despre planul de reducere a cheltuielilor discutat in coalitie, ca nu exista o gaura de 20 de miliarde de lei la buget dar ca este adevarat ca trimestrul unu a venit cu incasari mai mici din partea institutiilor statului, vorbesc de ANAF si Vama, de…

- ”Nu exista o gaura de 20 de miliarde de lei, ceea ce am facut noi, ca analiza, a dus la concluzia ca este necesar sa facem o ajustare pana la final de an, pe o anvelopa de 20 de miliarde dar la momentul in care discutam nu avem aceasta problema. E adevarat, trimestrul unu a venit cu incasari mai mici…

- Ministerul Finanțelor a creionat greșit bugetul pentru anul 2023, lucru sesizat și de Consiliul Fiscal. Instituția condusa de Adrian Caciu trebuie sa stabileasca noi venituri pentru ministerele din Guvern. Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a propus in timpul ședinței de coa ...

- Ministerul Finanțelor, condus de Adrian Caciu (PSD), a propus oficial, printr-un proiect de Hotarare de Guvern, plafonarea timp de șase luni a tarifelor RCA la nivelul din martie anul trecut. Noile tarife se vor aplica odata cu intrarea in vigoare a Hotararii, iar asiguratorii care nu o respecta risca…