Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la noua luni, insa aceasta masura nu este pentru toata lumea atrage atenția ministrul finanțelor, Adrian Caciu. „Amanarea este un instrument și nu singura soluție. Este…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca nu are informații ca ar urma sa fie schimbat de la conducerea instituției și spune ca nu are ce sa-și reproșeze, declarațiile sale fiind pe aceeași linie ca și anul trecut. Referitor la nemulțumirea social-democraților, care-i reproșeaza atacurile repetate…

- In perioada 14 - 16 iunie 2022, deputatul Vasile Citea participa la cea de-a V-a editie a conferintei internationale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022), la initiativa IF Idea Factory Think Tank, care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Pornind de la faptul, ca in aceasta perioada sunt frecvente intrebarile referitor la regulile și condițiile de traversare a frontierei cu medicamente, Serviciul Vamal a venit cu mai multe explicații la subiect. Astfel, medicamentele fac parte din categoria bunurilor de uz/consum personal si se permite…

- Senatorul PNL de Argeș Danuț Bica s-a adresat ministrului Finanțelor, Adrian Caciu, in ceea ce privește masurile pentru menținerea ritmului de creditare pe fondul creșterii ratelor dobanzii: ”Sectorul construcțiilor civile este unul dintre cele mai puternic afectate. Principalele provocari cu care se…

- Potrivit Standard & Poor's, ratingul Romaniei este sustinut de statutul de membru al Uniunii Europene si accesul robust la finantarea de pe pietele internationale de capital. De asemenea, riscurile generate de conflictul din Ucraina sunt atenuate de perspectiva absorbtiei unui volum important de fonduri…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este „exclus” ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii…

- Premierul Nicolae Ciuca a recunoscut ca nu a mai fost la cumparaturi in ultima perioada, dar stie care sunt preturile, mentionand ca voucherele de 50 de euro sunt destinate cetatenilor vulnerabili. Premierul Nicolae Ciuca a fost intrebat, luni, daca a fost in ultima perioada la cumparaturi si ce crede…