Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), și-a cerut miercuri scuze pentru faptul ca, inainte sa ajunga ministru, a declarat ca in Romania sunt „10% antreprenori și 90% babuini-antreprenori”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, vineri, la Palatul Victoria, despre modificarile privind contractele part-time, ca accentul trebuie pus pe lucrator, pentru ca ”oamenii pana la urma muncesc 8 ore, multi dintre ei in spatele unui contract de 2 ore”. El a mentionat ca este un fenomen…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre Ordonanta de modificare Codului Fiscal, aflata in prima lectura in Executiv, ca prevede ”o serie de ajustari, pe partea de capital si companii. Premierul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, spunand ca el nu le-ar zice…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat, marti, prima cerere de plata, in valoare de 907,669 milioane de euro in cadrul Acordului de imprumut privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, informeaza un comunicat al ministerului de resort. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat luni, in plenul Camerei Deputaților, la o dezbatere pe tema situației economiei, ca a moștenit „deficite imense” de la fosta guvernare PNL-USR-UDMR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca va fi prezent in plenul Parlamentului, la solicitarea USR, dar a mentionat ca imprumuturile Romaniei le inglobeaza si pe cele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Economiștii considera ca o noua amanare a ratelor la creditele bancare in acest moment cu o inflație mare și o creștere a dobanzilor va face mai mult rau, deoarece imprumutații vor baga banii in consum alimentand și mai mult inflația in loc sa iși plateasca ratele, iar in cele din urma vor plati…

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 881 milioane lei printr-o licitatie de obligatiuni de stat cu o valoare nominala de 300 milioane lei, scadente in 2029, la o dobanda de 8,12% pe an. O dobanda record stabilita de Adrian Caciu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…