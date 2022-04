Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul "nu va lasa pe nimeni in urma".

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a finalizat noua schema de ajutor de stat pentru susținerea și finantarea proiectelor de investitii cu impact major in economie.

Discutia pe o anumita masura nu este una utila pentru societate pana nu apare ca fiind agregata intr-un pachet de masuri pentru ca pachetul de masuri trebuie sa priveasca atat companiile cat si cetatenii, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, relateaza Agerpres.

Romania foloseste pana la acest moment 3,4% din PIB pentru a sprijini economia si cetatenii, a declarat miercuri ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern.

20 dintre cele 30 de milioane de comprimate de Iodura de potasiu produse la Iași au fost deja distribuite DSP-urilor, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a declarat ca la Antibiotice Iași s-a incheiat producția a 30 de milioane de comprimate de Iodura de potasiu,

Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, ii asigura pe romani ca leul romanesc este unul puternic in fața altor monede. Oficialul guvernamental a facut aceste precizari la Digi24, cand vorbea despre piața economica dupa inceperea razboiului de catre Rusia.

Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a confirmat marți, pe Facebook, dupa ședința coaliției de guvernare, ca s-a decis scaderea accizei la carburanți.

„Pana la urma profiturile o sa apara in cateva zile de la fiecare companie, unele dintre ele sunt obligate sa le declare public, pentru ca sunt listate la bursa. (...) Hai sa zic, in doua saptamani vom avea analiza si o sa prezentam niste solutii in Guvern si in dezbaterile si intalnirile cu autoritatea