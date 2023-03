Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat sambata, intr-un interviu la Antena 3, ca ministerele nu au scuza daca nu realizeaza 100% absorbția fondurilor europene din ciclul financiar anterior.

Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat sambata, intr-un interviu la Antena 3, ca in opinia creșterea ratei dobanzilor se va tempera, iar inflația va ajunge undeva la 8% spre finalul anului.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca posibile ajustari de taxe sau eliminarea unor facilitati pentru anumite sectoare nu vor fi decise mai devreme de 2024, urmand ca implementarea acestor masuri sa se produca in anii 2025-2026, acolo unde sunt "distorsiuni economice create de sistemul…

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat miercuri ca intentia in noul program de guvernare este de a stabili obiective mai tangibile din perspectiva reducerii impozitarii muncii, mentionand ca acesta trebuie sa se faca la pachet cu mai multe masuri, scrie Agerpres.

Deputatul PNL Pavel Popescu l-a intrebat pe ministrul de Finante Adrian Caciu daca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate pe anul anterior, in contextul in care compania a anuntat, joi, ca se asteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate pentru anul fiscal 2022, impusa prin ordonanta de urgenta…

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV, ca deficitul la fondul de pensii in acest an este de 11,9 miliarde de lei, dar ca anul viitor acest deficit este programat la 10,7 miliarde de lei.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…