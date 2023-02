”Eu as vredea, in functie de cum inchidem negocierile cu colegii de coalitie, pe programul de guvernare, as vedea o continuare a reducerii impozitarii muncii si pe a doua jumatate a acestui an si in 2024”, a spus Caciu, aratand ca pe salariul minim, practic impozitarea muncii a scazut la 38% fata de 41,75, deci avem deja un prim pas pe care l-au facut de la 1 ianuarie. Adrian Caciu a mai spus ca PSD va termina luna aceasta programul de guvernare. ”O sa termine si PNL, o sa intram in discutiile pe echipele tehnice”, a spus Caciu, afirmand ca in mare parte cuprinde ce a a fost in programul de guvernare…