Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca Antibiotice Iasi va beneficia de investitii europene de 100 milioane de euro pentru productia de medicamente critice, existand discutii avansate in acest sens cu Comisia Europeana.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a anuntat ca „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale”, deoarece a fost lansat in dezbatere publica…

- „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale. Am lansat in dezbatere publica ghidul pentru aceasta schema de sprijin finantata din capitolul RepowerEU al PNRR, iar…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat ca incepand de maine luni va incepe incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili."De maine, 15 aprilie, incepe incarcarea cardurilor de…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca incepand de maine (luni) va incepe incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili.

- 50 de milioane euro, bani europeni, pentru Programul „Primul student din familie”, program de subvenționare a studiilor superioare, destinat celor fara posibilitați. Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunța fonduri de ️400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o noua linie de finanțare. „O noua etapa Start Up Nation (2024) incepand cu al doilea trimestru al acestui an”, anunța Caciu, pe pagina de Facebook. S-a negociat intens…